Salerno: inaugurata la Cappella Giovanni Paolo II Taglio del nastro anche per il nuovo cortile interno della Vicinanza e la chiesa al Galiziano

Giornata di inaugurazioni ieri a Salerno. Dopo il taglio del nastro del parcheggio Genio Civile, con 70 nuovi posti auto a due passi dal mare e dal centro città, è stata inaugurata alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli, del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dell'Arcivescovo, monsignor Andrea Bellandi, che ha benedetto la struttura, la nuova cappella della parrocchia di Giovanni Paolo II in via Vinciprova.

"Era un impegno che avevamo assunto con i cittadini della zona. Un intervento molto importante che abbiamo realizzato, così come in tanti altri quartieri, nella convinzione che i sagrati delle chiese sono luoghi di incontro e socializzazione per le famiglie, luoghi dove cresce il senso di comunità, dove si trasmettono i veri valori su cui si fonda la nostra società." Ha scritto il sindaco Vincenzo Napoli.

Inoltre, è stato inaugurato anche il nuovo cortile interno della scuola Vicinanza. Uno spazio all’aperto, a disposizione degli studenti, dove poter svolgere attività di vario tipo in tutta sicurezza. In serata, poi, c'è stata la benedizione del complesso parrocchiale e la consacrazione dell'altare della nuova chiesa di Santa Maria Madre di Torrione Alto, presso il parco del Galiziano.