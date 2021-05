Eventi estivi a Salerno "ancora senza programmazione" Il presidente della commissione trasparenza Cammarota: "Spazi gratuiti e itineranti per artisti"

«E’ surreale che a fine maggio e dopo un lungo periodo di stop non ci sia ancora una programmazione estiva degli eventi. L’amministrazione comunale in altre faccende affaccendata, non si distragga e dia respiro agli artisti salernitani offrendo loro spazi gratuiti e itineranti». Così il presidente della commissione trasparenza Antonio Cammarota, candidato sindaco de “La Nostra Libertà”.

«Raccolgo l’appello di compagnie e artisti salernitani che ancora ad oggi non comprendono quale sia il loro destino in estate. Non si può consentire che l’Arena del Mare, allestita con fondi pubblici, sia esclusiva di uno e non di tutti, o di quanti ne facciano richiesta. Chiedo che venga più presto definito il calendario di eventi ma soprattutto che vengano coinvolti tutti, individuando spazi gratuiti e offrendo il giusto sostegno e supporto. C’è chi vive di questo lavoro ed ha il diritto di lavorare nella propria città. Questo è il dovere dell’amministrazione comunale», prosegue Cammarota. «Non si escluda nessuno e si vada avanti con rapidità, senza privilegiare amici vari e senza concentrare i fondi verso uniche manifestazioni. Le risorse siano equamente distribuite senza distinzioni di appartenenze o politiche».