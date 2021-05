"C'è un morto sulla spiaggia", ma era un uomo nudo che dormiva: denunciato Un 48enne polacco dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico

L'allarme è scattato quando più di una persona ha notato il corpo immobile sulla battigia. Quello di un uomo nudo, immobile. Nel bel mezzo della spiaggia libera da poco rimessa a nuovo. Chi l'ha visto, ha pensato fosse morto ed ha chiamato i carabinieri, che sono puntualmente arrivati.

Ma quando si sono avvicinati, i militari hanno notato che l'uomo dormiva profondamente. Dopo averlo svegliato, l'hanno invitato a rivestirsi e a seguirli in caserma.

Si è conclusa così una vicenda che inizialmente ha destato preoccupazione, poi sorrisi sarcastici. E non è mancato chi ha scatenato l'immancabile corsa al lotto, come sempre accade in questi casi.

Per la cronaca, l'uomo - un 48enne di nazionalità polacca - è stato denunciato e dovrà rispondere di atti osceni in luogo pubblico.