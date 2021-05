Interventi di manutenzione: sospensione idrica programmata Ecco dove mancherà l'acqua

Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire interventi di manutenzione straordinaria in Via Tiberio Claudio Felice si rende necessario sospendere l’erogazione idrica dalle ore 09.00 alle ore 14.00 di Giovedì 03/06/2021, alle seguenti strade e traverse limitrofe:

-Via Tiberio C.Felice da incrocio con Via Mecio Gracco a Via Firmo Leonzio

-Via Noce

La Società fa sapere che si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.