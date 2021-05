Salerno, prende forma il nuovo parcheggio dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" Migliaia di firme per la petizione dei sindacati: in arrivo 174 posti per dipendenti e utenti

Continuano spediti i lavori per il nuovo parcheggio dell’Azienda Ospedaliera "Ruggi d’Aragona" di Salerno. La Fp CGIL, unitamente alle Rsu, aveva raccolto nelle scorse settimane migliaia di firme affinché si avviasse il cantiere per i nuovi spazi da destinare alla sosta dei dipendenti ma anche degli utenti che si recano presso la struttura di via San Leonardo.

"Meno paletti, più posti auto", è stata la campagna lanciata dal sindacato per la realizzazione delle due nuove aree di parcheggio per un totale di 174 posti auto. Molti sono ancora i disagi che i dipendenti e gli utenti vivono quotidianamente per trovare un posto auto all’interno dell’attuale parcheggio.

"I due progetti approvati dall’Azienda Ospedaliera, dopo le sollecitazioni della Fp CGIL, vanno proprio verso la direzione di abbattere sensibilmente i tempi di attesa e le difficoltà che quotidianamente si incontrano. I lavori del primo nuovo parcheggio proseguono a ritmi serrati per consentire l’apertura entro il mese di agosto, grazie al lavoro incessante del direttore dell’Unità attività tecnico manutentive dell’Azienda Universitaria, Elvira Mastrogiovanni, e della sua équipe, che con poche risorse umane disponibili sta garantendo l’espletamento dei lavori del cantiere e altre decine di progetti, per consentire nel breve-medio termine il miglioramento, assolutamente necessario, delle strutture del presidio ospedaliero", si legge in una nota a firma del segretario del sindacato Antonio Capezzuto.

"La Fp CGIL di Salerno continuerà ad essere vigile e attenta affinché i lavori già in atto e quelli in fase di avvio procedano in tempi spediti, a tutela dei cittadini/utenti, dei dipendenti ospedalieri e degli aspetti ambientali dell’area", ha aggiunto la guida della funzione pubblica Cgil.