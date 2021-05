Tumori in aumento in Cilento: "Ora la Regione dia delle risposte" Attilio Pierro (Lega) presenta un'interrogazione

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta relativamente all'allarme per l'aumento dei casi di tumore in Cilento, in particolare dell'area del Parco regiona.e

"Numerose interrogazioni parlamentari e inchieste giornalistiche hanno dato per certo che a sud di Salerno, da Battipaglia fino al territorio di Sapri, ci sarebbe un inspiegabile aumento dei casi di tumore tra la popolazione residente. In particolare, nei distretti di Vallo della Lucania e di Sapri - ha fatto sapere il consigliere regionale - il numero degli ammalati raggiungerebbe picchi superiori alla media nazionale. Le denunce raccolte metterebbero in evidenza un'anomala diffusione della malattia proprio nelle aree del Parco del Cilento che, essendo caratterizzate dall'assenza di importanti insediamenti industriali e, pertanto, al riparo dalle ricadute ambientali tipiche delle attività produttive rischiose per la salute umana, dovrebbero al contrario godere di una bassa incidenza dei casi di tumore tra la cittadinanza".

Di qui l'appello all'ufficio registro tumori dell'Asl di Salerno, "unica fonte accreditata a fornire dati di incidenza di questa patologia nel territorio rappresentato, e pertanto ritengo sia necessario e urgente escludere l'insorgenza di una emergenza ambientale occulta in questa amena porzione della Provincia di Salerno. Per questi motivi ho presentato interrogazione a risposta scritta presso la Regione Campania per avere opportuni chiarimenti e dati aggiornati sulla vicenda", ha concluso Pierro.