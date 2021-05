Salerno: il reparto di Medicina d'Urgenza al Ruggi torna Covid free Lo scatto è virale. La gioia dei medici: "Fine, ce l'abbiamo fatta"

Lotta al Coronavirus e buone notizie: il reparto di Medicina d'Urgenza dell'ospedale San Giovanni di Dio Ruggi d'Aragona di Salerno torna ad essere Covid free. Uno scatto immortala il momento e l'immagine della speranza diventa in poco tempo virale sui social. Ancora con tute, mascherine, i sorrisi dei medici si vedono da sotto le protezioni. I posti letto occupati in terapia intensiva calano in tutta la Campania e sempre più ospedali si svuotano. "Reparto chiuso, fine, ce l'abbiamo fatta", con tanto di arcobaleno, si legge sui fogli esposti. E la gioia di chi è stato in prima linea contro questo nemico invisibile dona nuova forza per affrontare la ripartenza. Finale, si spera.