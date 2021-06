Un murales nel centro storico per ricordare Matteo Leone Il giovane è morto in un incidente sul lavoro al porto

Il centro storico di Salerno ha voluto imprimere con la vernice tra le sue mura un ricordo per uno dei suoi figli che è andato via drammaticamente. Un murales per ricordare Matteo Leone il 34enne morto in un tragico incidente sul lavoro nel porto cittadino, travolto da un carrello guidato da un collega. Un omaggio per un grande tifoso della Salernitana da parte degli ultras granata.

“Spalla a spalla a difesa di un ideale, il sorriso stampato di un fratello leale” si legge nel murales che ritrae il giovane Matteo presente sempre nelle tante trasferte per seguire la sua squadra del cuore. Ancora un omaggio dopo il bagno di folla nel giorno dell'addio al 34enne al duomo di Salerno. In migliaia hanno voluto prendere parte ai funerali del giovane, strappato troppo presto all'affetto dei suoi cari e della fidanzata.

Una tragedia che ha scosso quanti lo amavano. Matteo Leone era anche uno dei portatori di San Matteo, un compito che svolgeva con grande passione e dedizione, accompagnato dai suoi "fratelli" che il giorno delle sue esequie lo hanno portato in spalla, proprio come lui ha fatto tante volte con il patrono della città.