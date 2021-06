Nel Salernitano è corsa ai vaccini: nuovi open day in diversi comuni Al via da oggi alle vaccinazioni per i maturandi

Procede senza sosta la campagna vaccinale in provincia di Salerno. E' corsa ai vaccini e nuovi open day sono stati organizzati in diversi hub.

Oggi 1 giugno, dalle ore 14 alle 19, si svolgerà una giornata di vaccinazioni “open” al centro vaccinale dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla rivolta a cittadini dai 18 anni (compiuti) a 79 anni. Verrà somministrato il vaccino AstraZeneva. Le dosi disponibili sono 240. Possono recarsi al centro vaccinale tutti i cittadini residenti nel Vallo di Diano.

Nuovi appuntamenti mercoledì 2 giugno. Al Centro Vaccinale di Baronissi, esclusivamente per cittadini dai 18 ai 39 anni residenti a Baronissi, sarà possibile vaccinarsi con Johnson. Prenotazioni a partire dalle 8. Non occorre registrazione in piattaforma informatica, è sufficiente esibire tessera sanitaria e documento di identità. Saranno disponibili circa 800 dosi. "Per quanto riguarda i giovani DIPLOMANDI, riceveranno la vaccinazione nelle giornate di oggi 1 giugno e di giovedì 3 giugno. Si consiglia di non presentarsi all'Open Day del 2 giugno e di servirsi invece delle altre indicate giornate a loro riservate." Sottolineano dall'amministrazione.

Al via da oggi, infatti, anche alle vaccinazioni per i maturandi. I giovani dai 17 ai 20 anni che hanno aderito alla piattaforma sono più di 20mila. Ai 17enni verrà somministrato “Pfizer”, per tutti gli altri la dose indicata sarà "Johnson & Jhonson”.

Un nuovo open day per gli over40 anche al centro vaccinale allestito presso il "Centro Sociale" di Salerno. Mercoledì 2 giugno, dalle 8 alle 16 saranno disponibili 480 dosi di Pfizer. Prenotazioni a partire dalle ore 11 del del 1 giugno fino ad esaurimento posti.