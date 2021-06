Lotta al Covid: apre a Salerno un nuovo hub vaccinale a Pastena Allestito nella parrocchia di S. Eustachio Martire: l'iniziativa curata dal Rotary Club

Apre a Salerno un nuovo centro vaccinale presso la parrocchia di S. Eustachio Martire nel quartiere di Pastena. E' in programma per domani mattina, giovedì 3 giugno, alle ore 17.30 il taglio del nastro.

L’iniziativa nasce dall’idea del Rotary Club Salerno Duomo, insieme al Parroco Don Nello Senatore, in collaborazione con l’ASL Dipartimento Prevenzione Salerno, per sostenere la comunità in un momento delicato come quello della campagna di immunizzazione al Covid 19. L'obiettivo è la somministrazione di 1000 dosi settimanali, dal giovedì al sabato. Fondamentale per la realizzazione degli spazi dell’hub, è stato il sostegno dei partner: Salerno Trasporti, Karisma Agenzia Zurich, Oltre Srl e Airo.

La parrocchia sita in via Quintino Di Vona si prepara, dunque, a contribuire alla campagna vaccinale modificando temporaneamente la propria struttura. Sarà infatti, allestita una stanza per la preparazione dei vaccini, una per l’anamnesi e la somministrazione con 4 box e la sala di attesa dei quindici minuti post vaccino.

Il Rotary Club Salerno Duomo, presieduto da Alberto Cerracchio, ha voluto fortemente contribuire con l’apertura di un nuovo hub vaccinale nel capoluogo, al fine di velocizzare quanto più è possibile la campagna vaccinale, con particolare attenzione alla Zona Orientale della città, zona molto popolosa.

“Abbiamo intercettato la necessità di velocizzare la campagna vaccinale e di realizzare nuovi spazi per la somministrazione dei vaccini, ecco perché ci siamo velocemente attivati per renderlo possibile – dice Alberto Cerracchio, Presidente del Rotary Club Salerno Duomo – d’altronde, il nostro obiettivo è rendere un servizio, a coloro i quali ne abbiano bisogno e in questo momento, abbiamo tutti bisogno di uscire da questa terribile pandemia. Grazie a Don Nello Senatore che sin da subito si è dato da fare per mettere a disposizione i locali della Parrocchia e ai tecnici dell’Asl che hanno effettuato i sopralluoghi per poter procedere con la realizzazione degli spazi. Nonostante il periodo pandemico, le attività del Rotary Club Salerno Duomo non si sono fermate, per quanto possibile”.

All’inaugurazione interverranno per i saluti: Mons. Andrea Bellandi Arcivescovo di Salerno; Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania; Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno e Massimo Franco, Governatore del Rotary Distretto 2100.