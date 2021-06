Festa del 2 giugno a Salerno: consegnate le onorificenze al merito Il prefetto ha letto il messaggio augurale del Presidente della Repubblica

In occasione del 75^ anniversario della fondazione della Repubblica, si è svolta stamane la tradizionale cerimonia organizzata dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo, in forma “ristretta”, nel rispetto delle misure di distanziamento sociale a tutela della salute pubblica per l’emergenza epidemiologica in atto.

Le principali autorità civili, militari e religiose della provincia, riunitesi nella Villa Comunale della Città di Salerno, hanno assistito all’Alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, eseguito dalla famiglia Gibboni.

Il Prefetto ha dato lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e ha esortato a resistere uniti contro un nemico aggressivo e insidioso ma non invincibile, richiamando i valori della libertà, della uguale dignità di ogni persona e quello della solidarietà che caratterizzano la nostra Repubblica, contrassegnano la nostra Costituzione e sono alla base della nostra democrazia.

“Sono orgoglioso di svolgere le funzioni di Prefetto della nostra Repubblica in questa generosa terra salernitana, che ha partecipato offrendo un importante contributo agli aspri combattimenti contro l’oppressione nazifascista, con tutto il suo carico di sangue, lutti e devastazioni. Le pagine straordinarie di sacrificio, eroismo e idealità sono state seguite da altre pagine di intensa vitalità ed entusiasmo che hanno posto le basi alla successiva ricostruzione del tessuto economico e sociale di questo bellissimo territorio.

I sentimenti di concordia e coesione di allora si sono ripetuti in questi mesi, in cui i cittadini di questa provincia hanno messo in campo un eccezionale sforzo di solidarietà e unità, insieme ad un grande senso di responsabilità, e sono la risorsa più importante su cui può contare uno Stato democratico in frangenti difficili come quello che stiamo vivendo”.

Il Prefetto ha sottolineato, inoltre, che in questa delicata fase di ricostruzione è necessario rafforzare un’azione coesa e leale tra Istituzioni, cittadini, tessuto imprenditoriale, mondo del lavoro e società civile ed ha invitato a focalizzare l’attenzione sui temi, sempre più attuali, del lavoro e della vita quotidiana, dell’economia, della giustizia sociale, della sicurezza dei cittadini e, in particolare, della formazione scolastica.

“Non a caso il lavoro e la scuola sono stati il formidabile ascensore sociale che ha cambiato il Paese da quando è nata la Repubblica; e mantengono questo ruolo. Hanno costituito lo strumento di eguaglianza sociale più efficace dell’Italia repubblicana”.

A seguire sono state consegnate le onorificenze al “Merito della Repubblica Italiana” ad alcuni insigniti della provincia di Salerno, accompagnati dai rispettivi Sindaci:

BATTIPAGLIA

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Carmine CARBONE

CAVA DE’ TIRRENI

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Rosa DELLA MONICA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Anna Maria SANTORIELLO

NOCERA INFERIORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Roberto AMANTEA

SARNO

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Domenico SQUILLANTE

Nonché la medaglia di “vittima del terrorismo” al Caporal Maggiore dell’Esercito Cosimo MAGGIO, residente a Eboli, per l’attentato subito in Afghanistan il 30 agosto 2011, accompagnato dal Commissario Straordinario del Comune di Eboli Prefetto Antonio De Iesu e dal Comandante del Comprensorio Militare di Persano Colonnello Ciriaco Fausto Troisi.

La manifestazione è proseguita nel “Salone dei Marmi” di Palazzo di Città, ove sono state consegnate le onorificenze al Merito della Repubblica Italiana agli insigniti della Città di Salerno:

Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe CACCIATORE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosanna COLUCCI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosa CORREALE

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mauro CRISCUOLO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Modesta DE MAIO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Salvatore DE NAPOLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Marisa DI VITO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosa Maria FALASCA

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe FERRANTINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alfonsina RAGO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Salvatore SANTELLI

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Simona SARACINO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Bruno TALENTO

Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Saverio TESTA

nonché le “medaglie d’onore alla memoria” dei cittadini di Salerno deportati ed internati nei lager nazisti:

Giuseppe FERRAIOLI (deceduto)

Ciriaco SARNELLI (deceduto)

Rocco TORTORELLA (deceduto)