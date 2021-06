Salerno: sabato la notte bianca vaccinale Nuovi open day per imprimere uno sprint alla campagna di immunizzazione

Non si ferma la somministrazione dei vaccini a Salerno, ieri in una sola giornata è stato iniettato il siero a più della metà dei maturandi cittadini nel punto allestito al teatro Augusteo. Sui 5.700 pronotati però ad oggi, sono stati già vaccinati nella giornata di ieri ben 3.200. Numeri importanti soprattutto per garantire la sicurezza nelle aule in presenza, proprio in vista degli esami di stato.

Intanto nelle prossime ore ci saranno nuove iniziative per raggiungere al più presto l'immunità in città, come spiega il responsabile della campagna vaccinale dell'Asl Arcangelo Saggese Tozzi: “Credo che per domenica finiremo le inoculazioni ai maturandi, che sono stati molto veloci nelle prenotazioni e noi non siamo stati da meno nella risposta.

Fondamentale - continua - comunque aumentare il numero delle persone da vaccinare, dopo un momento di stasi i numeri stanno crescendo ancora. Si stanno iscrivendo da ieri sera anche gli appartenenti alla fascia d'età dai 12 anni in su”. Proprio per accelerare Saggese Tozzi fa sapere che saranno organizzate della giornate apposite.

“Tra sabato e domenica prossimi sono previsti in città open day vaccinali ma con prenotazione, per evitare disagi e lunghe attese. Si procederà - precisa il responsabile della campagna vaccinale – registrandosi sul sito dell'Asl, il numero sarà dunque limitato.

Sempre in questo spirito l'azienda sanitaria ha organizzato anche delle vaccinazioni "by night". A Salerno la prima si terrà sabato notte al presidio allestito al centro Sociale di Pastena". Una decisione che arriva anche in seguito alle tante lamentele da parte di persone che hanno atteso di essere vaccinate dopo essere state in coda sotto al sole per ore.

Era intervenuto sulla vicenda anche il Codacons, parlando di "scene da terzo mondo", con gente che era arrivata perfino a portarsi le sedie e gli ombrelli da casa, proprio per ripararsi dalla calura.