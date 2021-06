Salerno e Algeria: il prefetto Russo incontra l'ambasciatore Ahmed Boutache Domani l'ambasciatore sarà a Cetara "per ricordare l'antico legame tra il borgo e l'Algeria"

Il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, ha incontrato questa mattina, presso la sede del palazzo di Governo l’ambasciatore d’Algeria Ahmed Boutache. L’incontro ha avuto al centro le proficue relazioni culturali ed economiche tra l’Italia e l’Algeria e, in particolare, il legame storico che unisce il Paese nordafricano con la provincia di Salerno.

Durante l’incontro è stata evidenziata l’importanza dello scambio, non solo economico ma anche culturale, tra i due Paesi.

"Oggi c’è grande attenzione da parte degli imprenditori salernitani nei confronti della realtà algerina poiché questo Paese è considerato un importante crocevia per gli scambi tra Europa, Africa e Medio Oriente." Sottolineano in una nota dalla Prefettura.

Nel corso del colloquio il Prefetto Russo ha espresso considerazioni positive sulla presenza in questo territorio della comunità algerina, evidenziando che si tratta di lavoratori in genere impegnati nella raccolta di prodotti agricoli nella Valle del Sele. L’ambasciatore ha manifestato il grande interesse dell’Algeria a implementare la partnership con l’Italia. Alla fine della visita si è tenuto uno scambio di doni, simbolo delle eccellenze dei rispettivi territori.

In occasione della sua visita a Salerno, domani venerdì 4 giugno, l’Ambasciatore d’Algeria in Italia, S.E. Ahmed Boutache sarà a Cetara per ricordare l’antico legame tra il borgo e le località costiere algerine interessate dal fenomeno dell’emigrazione di un cospicuo numero di concittadini con le loro famiglie, durante la prima metà del secolo scorso, al fine di trovare sostentamento attraverso la pesca.

"Ci siamo preparati a questo importante evento realizzando un video-documentario - con il coordinamento dell’Assessore alla Cultura, Turismo Angela Speranza, che raccoglie testimonianze, scritti, foto e interviste ai diretti discendenti e parenti delle persone quando, all’inizio del 1900, si trasferirono sulla costa algerina. A cura di Matteo Giordano, il docufilm dal titolo “Cetara-Algeria: tra storia e memoria” sarà proiettato, in anteprima, proprio durante l’incontro con l’Ambasciatore Boutache. - sottolinea il sindaco del comune - E’ una giornata significativa per Cetara, perché da qui nasce l’occasione per definire un ulteriore tassello della nostra storia, dandone lustro e memoria. Abbiamo sentito l’esigenza di raccogliere, come in un prezioso scrigno, le diverse tracce di un percorso che ha cambiato o, forse, travolto la vita di molti concittadini e quella delle loro famiglie. Che questo possa essere solo l'inizio di una cooperazione, in un dialogo che rafforzi l'identità storica che non deve mai tramontare. Dopo Acireale e Sète, mancava infatti il terzo e ultimo anello di una catena, alla riscoperta delle nostre tradizioni. La giornata è stata organizzata in collaborazione con la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico (a Paestum, la XXIII edizione, dal 30 settembre al 3 ottobre 2021): dopo aver nominato, nel 2020, Presidente Onorario Mounir Bouchenaki (algerino, ex Direttore Generale alla Cultura dell’Unesco, cittadino onorario di Capaccio Paestum), si è fatta promotrice dell'incontro, a Salerno, tra l’Ambasciatore di Algeria in Italia, S.E. Ahmed Boutache, con le autorità locali."