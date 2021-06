Open day vaccinale sabato a Salerno: i dettagli Ecco quando prenotare: disponibili 980 posti

Sono disponibili 980 posti per l'open day vaccinale che si terrà a Salerno sabato 5 giugno a partire dalle 9 del mattino alle 23 al centro vaccinale “Truck Mobile Salerno”, località Capitolo San Matteo. Le prenotazioni per le inoculazioni, riservate agli over 18, partiranno dalle ore 12 del quattro giugno fino ad esaurimento delle disponibilità.