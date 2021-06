Cantieri sulla Tangenziale, restrizioni in orario notturno I lavori nei pressi dello svincolo di Pontecagnano Faiano

Avanza l’intervento di efficientamento energetico degli impianti di illuminazione sulla Tangenziale di Salerno e, con esso, le limitazioni alla circolazione per consentire i lavori.

In particolare, Anas ha fatto sapere che per l’esecuzione di alcune lavorazioni in corrispondenza dello svincolo di Pontecagnano, "si rendono necessarie interdizioni al transito di alcune rampe di accesso o di uscita dalla Tangenziale, per un massimo di due rampe alla volta in funzione dell’avanzamento delle attività".

La società fa sapere che "le interdizioni al transito sono state programmate nei giorni feriali, in esclusivo orario notturno (compreso tra le 22 e le 6 del giorno successivo), a partire da questa notte - giovedì 3 giugno – e fino a fine mese. Successivamente, per l’avanzamento dell’intervento, potranno rendersi necessari brevi restringimenti della carreggiata lungo l’asse principale, oltre che brevi interdizioni delle rampe dello svincolo di Pontecagnano in orario diurno, che saranno comunque preventivamente comunicate da Anas".