Scuole: terminati i lavori al ProfAgri di Salerno Conclusi gli interventi di impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura

La Provincia di Salerno ha concluso i lavori di miglioramento della sicurezza al ProfAgri di Salerno, che era uno degli interventi previsti di “manutenzione degli edifici scolastici per aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l’emergenza da Covid-19”. Nell’ambito di questo appalto proseguono tutte le lavorazioni per le scuole ricadenti nell’Area Centro Nord.

“Al ProfAgri di Salerno - dichiara il Presidente Michele Strianese - abbiamo terminato i lavori di impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura. Da tempo il dirigente scolastico segnalava problemi di infiltrazione e la Provincia di Salerno, appena ha avuto la disponibilità economica è prontamente intervenuta per risolvere la problematica e restituire alla scuola gli ambienti che, a causa delle infiltrazioni, non potevano essere utilizzati.

L’importo complessivo di questo appalto è pari a 1 milione di euro ed è finanziato con fondi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020. L’intervento è coordinato dal settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio, con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese.

Per noi - conclude Strianese - è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici con l’obiettivo di tutelare il fondamentale diritto allo studio per i nostri ragazzi, consapevoli però che ogni cantiere aperto ci consente anche di promuovere sviluppo e occupazione in un momento particolarmente delicato come questo.”