Salerno Pulita, si insedia Bennet: "No alla privatizzazione" Il neo amministratore unico prende il posto di Ferraro: sito di compostaggio tra le priorità

"Salerno Pulita non sarà privatizzata ma potenziata. Servono risorse e non le chiederemo al Comune ma sfrutteremo le possibilità offerte dalla legislazione nazionale in materia di sgravi fiscali per investimenti. Inoltre puntiamo a migliorare la produttività dell’impianto di compostaggio per aprirci al mercato e aumentare il fatturato di un ulteriore 20% cosi come ci consente la legge". Questi, in sintesi, i principali obiettivi programmatici di Vincenzo Bennet, neo amministratore unico di Salerno Pulita, illustrati aalla stampa al termine dell’assemblea della società per azioni, che ha approvato il consuntivo finanziario 2020 e ratificato la sua nomina. A rappresentare il Comune di Salerno presso la sede dell'azienda c'era l'assessore al bilancio Della Greca.

"L’impianto di compostaggio - ha specificato Bennet - resta a Salerno Pulita, combatteremo per questo. E’ una risorsa e se massimizziamo al massimo l’attività produttiva recupereremo la disponibilità finanziaria che ci serve".

All’incontro ha partecipato anche l’amministratore uscente Antonio Ferraro. "Ferraro - ha detto Bennet - ha fatto un ottimo lavoro, le voci di bilancio sono migliorate. Continuerò l’attività di miglioramento aziendale da lui iniziata, investendo sui giovani e sulle risorse interne".

