Frenata virus, nel Salernitano si torna a respirare: anche Caggiano è Covid free Vaccinata oltre metà popolazione. Anche ad Agropoli raggiunto il 50% di vaccinati

Ancora buone notizie dalla provincia di Salerno, anche il comune di Caggiano torna Covid free dopo la negativizzazione degli ultimi due concittadini contagiati da Covid-19. A comunicare la lieta notizia l'amministrazione comunale: "Un dato che ci rende felici, ma che allo stesso tempo ci ricorda che i sacrifici fatti, dopo mesi di ansie e paure, ci deve responsabilizzare ancor di più nel non abbassare la guardia, nel tenere comportamenti corretti, cercando di mantenere questo risultato il più a lungo possibile."

Si arresta la corsa del Covid e la provincia torna a respirare guardando all'estate in cerca di un ritorno alla "normalità". Una frenata di contagi che è stata aiutata anche dall'accelerazione della campagna vaccinale che a Caggiano ha superato abbondantemente il 50% della popolazione. "Già domani saranno somministrate altre 160 dosi di Moderna alle persone convocate presso il centro Colibrì di Calabri." Fanno sapere dal comune.

Anche Agropoli spinge sui vaccini: in città raggiunto il 50% di vaccinati. "Davvero una bella notizia in vista dell'estate ormai alle porte. Siamo felici ed orgogliosi. Ringraziamo gli operatori sanitari che stanno lavorando in maniera incessante per arrivare a coprire quanto prima il maggior numero di vaccinati. Non dimentico certamente gli amministrativi, i volontari e tutti coloro che stanno collaborando affinché tutto si svolga al meglio." Ha fatto sapere il primo cittadino Adamo Coppola. Nel dettaglio, la metà dei residenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid19. Sono per la precisione 15.861 le dosi somministrate in totale mentre sono 10.833 i concittadini che hanno ricevuto almeno una dose.

Intanto, scende ancora il numero di casi di positività al Covid-19: il comune conta 1 nuovo caso di contagio ma nel contempo ci sono state anche 5 guarigioni. Sono 12 attualmente i cittadini positivi. "Avanti così verso Agropoli Covid free!" Conclude la fascia tricolore.