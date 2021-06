Covid, Laurino ancora in lockdown, sindaco firma nuova ordinanza Muore una delle donne contagiate

Il focolaio da Covid 19 sviluppatosi nel comune salernitano di Laurino fa registrare una vittima, si tratta di una 93enne che era ricoverata all'ospedale civile di Agropoli dopo aver contatto il virus.

Addolorata l'intera comunità che vive ancora ore di ansia. Il paese resta in lockdown, il sindaco Romani Gregorio ha firmato una nuova ordinanza che resterà in vigore fino al 18 giugno, per cercare di fermare l'incremento di casi registrati. Chiusi i parrucchieri, i centri estetici ed è consentito ai bar solo l'asporto con divieto di posizionare tavolini e sedie, stop anche alle palestre e sospese tutte le attività sportive.

Ripristinato anche il coprifuoco a partire dalle ore 23 fino alle 5 del mattino. Intanto la chiesa, luogo da cui si sarebbe sviluppato il focolaio, resta chiusa dopo la sanificazione. I contagi partiti dal comune di Piaggine, si sarebbero diffusi nel coro. Gravi anche le condizioni di una suora. Sono 5 le persone che si trovano ancora ricoverate in sopedale, tra loro due religiose.