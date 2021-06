Giffoni Sei Casali e Sanza tornano Covid free: "Usciti da un incubo" Ferraioli: "Hub vaccinale Corbara fiore all'occhiello dell'Agro". Il sindaco scrive dall'onorevole

Buone notizie da Giffoni Sei Casali: il comune torna Covid free. "Zero positivi, zero contagi, zero ricoverati, Giffoni Sei Casali è libera dal Coronavirus. - Annuncia il sindaco Francesco Munno - Finalmente ho ricevuto la notizia che aspettavo da tempo, da troppo tempo e che oggi mi riempie di gioia. Secondo i dati forniti dall’Unità di Crisi della Regione Campania, sul nostro territorio non ci sono più persone positive al Covid-19.

Abbiamo sofferto molto negli ultimi mesi con un numero eccessivo di contagi, abbiamo dovuto dire addio a quattro nostri concittadini a causa di questa maledetta malattia, ma ora possiamo tirare un sospiro di sollievo e guardare al futuro con più speranza e serenità. L’assenza di persone positive non vuol dire che vengono meno il rispetto delle norme anti contagio, anzi dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia, nel nostro rispetto, nel rispetto dei nostri cari, nei confronti dei cittadini che hanno perso la loro vita e dei sanitari che tanto impegno hanno profuso nella cura degli ammalati." Le parole della fascia tricolore.

Torna Covid free anche Sanza. Con la certificazione dell’ultima guarigione, si conclude un periodo pesante e di grande apprensione per la comunità di Sanza. A dare l’annuncio il sindaco Vittorio Esposito. “Siamo finalmente usciti da un incubo durato oltre tre mesi, la seconda ondata ha colpito infatti duramente la comunità arrivando a superare i 60 casi di positività – ha affermato il sindaco Esposito – la grande attenzione mostrata dai nostri concittadini ed il doveroso percorso di guarigione ci hanno portato finalmente al raggiungimento dell’obiettivo di liberare la comunità dal Covid. Ora però è necessario non abbassare il livello di attenzione; torniamo a vivere con la normalità che può esserci in questo periodo ma tutti, sempre, rispettosi delle regole e delle buone pratiche di contrasto alla diffusione del Covid. Il mio invito va soprattutto ai più giovani: non perdiamo mai di vista l’idea che il Covid non è sconfitto. Siamo nel mentre a buon punto con la campagna vaccinale e questo è certamente un fatto importante che sta contribuendo a mettere in sicurezza la salute dei nostri concittadini. A tutti coloro che sono stati colpiti dal Covid il nostro affettuoso abbraccio, dall’intera comunità. Ora è importante non commettere errori e leggerezze. L’attenzione deve essere massima nel poter contrastare, con i nostri comportamenti virtuosi la diffusione del Covid. Infine – ha aggiunto il sindaco Esposito – è doveroso ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per dare il necessario supporto alla comunità: la Polizia Municipale, l’Arma dei carabinieri; i volontari della Protezione Civile; i volontari del Servizio Civile e tutti coloro che con il loro agire hanno contribuito a superare questa fase così complicata che noi tutti abbiamo vissuto. Ritorniamo a vivere ora ma con responsabilità” ha concluso il sindaco Esposito.

Procede, intanto, spedita la campagna vaccinale in provincia di Salerno. L'asl, in collaborazione con i sindaci, enti e associazioni, ha dato vita a diversi open day e vaccinazioni by night per cercare di raggiungere quanto prima l' "immunità di gregge" e correre verso la tanto attesa "normalità". Tanti gli hub vaccinali allestiti nelle varie città. A Corbara, in particolare, la deputata Marzia Ferraioli, dopo aver visitato il centro, ha voluto esprimere i suoi complimenti rispetto al lavoro svolto definendolo come "un fiore all'occhiello dell'Agro Nocerino e punto di riferimento per la provincia". Il sindaco, Pietro Pentangelo, ha risposto con una lettera. Queste le sue parole:

“Egregio Onorevole,

ho avuto modo di leggere con estrema gioia le dichiarazioni con le quali ha voluto esprimere il suo personale apprezzamento per l’operato del Centro Vaccinale di Corbara che, allocato presso il “Palazzo di Vetro” sta erogando dagli ultimi giorni di Febbraio 2021 innumerevoli dosi di vaccino per il territorio non solo dell’Agro Nocerino Sarnese ma dell’intera Provincia di Salerno.

Con soddisfazione accolgo questo Suo attestato di stima che si unisce ai continui messaggi di riconoscenza che molteplici cittadini, motu proprio, ci inviano.

La ringrazio a nome di tutti coloro che in questi quattro mesi hanno lavorato instancabilmente ed ai quali indirizzo le Sue parole, cosi` come mi sono fatto portavoce dei saluti di affetto, spesso commoventi, ricevuti da persone vaccinate nel nostro HUB. Il lavoro svolto dal Dipartimento di Prevenzione ASL Salerno e` stato formidabile e tutti hanno sentito la necessita` di ringraziare il personale, a vario titolo coinvolto, per il contributo continuo e incessante fornito in questo delicato momento che il Paese si trova a vivere.

Mi pregio di trasmettere questa mia lettera al Direttore Generale dell’Asl Salerno, Dott. Mario Iervolino, perche´ condivida l’attestato di stima che da Lei promana con tutto il personale dell’ASL che, in questi mesi, e` stato impegnato alacremente sul nostro territorio dapprima con i test molecolari ed in seguito con l’attivita` di vaccinazione. L’impegno profuso e` stato svolto con professionalita` e con un innegabile sentimento di cura ed attenzione verso i cittadini.

Mi corre l’obbligo, nel contempo, segnalarLe lo strenuo lavoro svolto dalle Associazioni di Protezione Civile di Corbara e Sant’Egidio del Monte Albino che hanno saputo declinare nel migliore modo possibile le delicate fasi di coordinamento delle attivita` e di assistenza alla popolazione. A loro va la mia personale gratitudine.

Ringrazio, infine, Lei per il pubblico attestato di stima che ha voluto rivolgermi.

Sono tanti i pensieri che si affastellano nella mia mente, ma vi e` uno che piu` di ogni altro mi accompagna ogni giorno: mi piace pensare che in tutti questi mesi, per ogni necessita`, la mia presenza fisica costante abbia sostenuto i cittadini, da qualunque territorio provenissero, ad affrontare situazioni angoscianti e, spesso, addirittura drammatiche.

Ho cercato, per quanto possibile, di rappresentare al meglio lo Stato che tutti, ogni giorno, serviamo, con la speranza che quanto finora fatto sia stato utile a rafforzare il legame di fiducia che lega una Comunita` alle Istituzioni.

Con i sensi della mia piu` alta stima"