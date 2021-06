Aveva lottato per novanta giorni contro il Covid, muore a 14 anni Il giovane era residente a Modena, la famiglia originaria di Sant'Egidio del Monte Albino

Aveva sconfitto il Covid dopo una battaglia durata tre mesi. Ma, probabilmente a causa delle complicanze provocate dalla malattia, il suo cuore ha smesso di battere a 14 anni. Un lutto che ha sconvolto la comunità di Sant’Egidio del Monte Albino, comune dell'Agro Nocerino Sarnese di cui era originaria la famiglia del giovane, residente a Modena. Ed è stato proprio il sindaco Antonio La Mura ad esprimere il suo cordoglio e quello dell'intera comunità ai familari. «Care concittadine e cari concittadini, pochi minuti fa ho appreso la terribile notizia della morte, a Modena, di un ragazzo di appena 14 anni, la cui famiglia è originaria di Sant'Egidio del Monte Albino.

Si tratta del giovanissimo M.R. Si è ammalato di Covid. Ha superato l'infezione, lottando come un leone per 90 giorni, ma non è riuscito, sebbene si fosse negativizzato, a superare le drammatiche conseguenze della malattia sugli organi interni. In questo momento di dolore inconsolabile, voglio pubblicamente esprimere a papà Antonio e mamma Olga la vicinanza commossa dell'intera comunità di Sant'Egidio. Condoglianze che naturalmente estendo a tutta la famiglia, in particolare al nonno Mario Ruocco e alla nonna Antonietta Marcone, nostri cari concittadini».