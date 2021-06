Covid, altra vittima a Bracigliano: la tredicesima da inizio pandemia Ma c'è anche una buona notizia: "Dopo mesi di sofferenza e di attesa, il comune è Covid free"

Un nuovo aggiornamento Covid dal comune di Bracigliano. La città piange la sua tredicesima vittima del Coronavirus, si tratta di un uomo di 84 anni. A dare la triste notizia il sindaco Antonio Rescigno.

Non mancano però anche le buone notizie: "Dopo mesi di sofferenza e di attesa, Bracigliano è covid free già da qualche settimana. - aggiunge il primo cittadino - Infatti, a seguito dei controlli effettuati, la competente Asl ci ha comunicato che sul nostro territorio, anche stavolta, non è stato registrato nessun caso di positività al Covid-19. Il numero di guariti nella nostra Comunità resta fermo a 429 unità."

Un sospiro di sollievo che non deve però far abbassare la guardia. L'appello è sempre a rispettare delle normative per contrastare l’emergenza sanitaria. "L'unica speranza, al momento, risiede nel vaccino, la cui somministrazione è in atto. Nel frattempo, altra raccomandazione fondamentale è quella dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e la continua igienizzazione delle mani oltre al mantenimento della distanza di sicurezza raccomandata." Conclude la fascia tricolore.