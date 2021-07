Covid 19, suor Natalie muore a 47 anni Dolore nel comune cilentano di Laurino. Il sindaco: "Tutti in paese la amavano"

Non ce l'ha fatta suor Natalie, la religiosa prima contagiata dalla variante brasiliana del Covid nel comune cilentano di Laurino. La 47enne era stata trasferita in ospedale ad Agropoli dopo che le sue condizioni di salute si erano aggravate, era ricoverata da circa un mese, con lei altre 5 persone del paese. La suora è spenta nella serata di ieri, prima di lei se n'era andata una 90enne.

Commosso il ricordo del sindaco di Laurino Romano Gregorio che della religiosa ha detto: “Non c'era nessuno in tutto il paese che non avesse un buon ricordo di Suor Natalie, sempre disponibile, solare e allegra con tutti. Tutto il comune è a lutto per questa grave perdita”.

Sotto osservazione intanto il focolaio emerso nel comune cilentano, dove continuano i monitoraggi dell'Asl. La morte della religiosa arriva dopo una settimana del decesso dell'84enne di Bracigliano colpito da mutazione Delta, tutti negativi i contatti dell'anziano nel paese. Continua intanto l'apprensione per le varianti in tutta la provincia, mente l'Asl organizza altri open day senza prenotazione a partire dai 12 anni nel salernitano. La missione è completare le seconde dosi per bloccare l'avanzare delle varianti. A Salerno domenica 12 si potranno presentare genitori e figli, passi importanti per convincere chi fa ancora resistenza ed arrivare all'immmunità di gregge.