Torna l'incubo Covid a Montesano: in una settimana 15 nuovi positivi "Potrebbe trattarsi di variante Delta. La situazione verrà monitorata quotidianamente"

Torna ad affacciarsi l'incubo Covid a Montesano sulla Marcellana. Il comune, che già nell'ultima ondata aveva registrato un elevato numero di cittadini risultati positivi alvirus, registra in questa settimana un nuovo picco di contagi. Dal 19 al 25 luglio, oltre ai cinque cittadini già risultati positivi nei giorni scorsi, si sono aggiunti altri 15 contagi. A dare la notizia il sindaco Giuseppe Rinaldi, che ha spiegato: "Il dato è riferibile a quattro/cinque nuclei familiari, soprattutto in un'area del nostro territorio comunale, che vedono, in alcuni casi, una pervasività del virus tra quasi tutti i compenti, segno che possa trattarsi, presumibilmente, di variante Delta. Va detto che non si segnalano, per fortuna, particolari e preoccupanti sintomi. A questi nostri cittadini l'augurio di una pronta e sana guarigione e la vicinanza dell'intera comunità."

Intanto, sale il numero dei vaccinati sul territorio Montesano che ha superato il 60% dei residenti. "Invito tutti a mantenere sempre alta l'attenzione. La variante, come avevamo detto, poteva coinvolgere anche Montesano e lo ha fatto. La situazione verrà monitorata quotidianamente in collaborazione con l'ASL." Ha concluso la fascia tricolore. Un nuovo aumento dei contagi che mette in allerta. Sale anche il numero dei positivi a Pontecagano che, nella giornata di ieri, ha registrato 8 nuovi casi su 44 tamponi analizzati. Al momento, i positivi totali sul territorio comunale sono 25.