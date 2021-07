Cetara, mare pulito: De Luca inaugura il nuovo impianto di depurazione "Nell’arco del prossimo anno e mezzo avremo la regione più ambientalmente avanzata d'Italia"

Cetara, mare pulito. E' stato inaugurato questa mattina il nuovo impianto di depurazione acque alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il sindaco, Fortunato della Monica.

Il progetto, il primo realizzato in Costiera Amalfitana, prevede il ripristino degli impianti di depurazione esistenti, il completamento della collettazione delle acque nere e dei sistemi fognari, la realizzazione di opere per l’integrazione dei sistemi fognari, nonche’ di impianti di depurazione delle acque. Una lunga condotta di quasi 5 chilometri che consentirà il conferimento dei reflui all’impianto consortile di Salerno. Il nuovo impianto sarà ufficialmente operativo tra un mese. Come evidenziato il presidente della provincia, Michele Strianese, il prossimo passo sarà l’impianto di Conca dei Marini.

La condotta sottomarina è "una delle opere più importanti della storia della Costiera Amalfitana, sicuramente è la più importante per Cetara”, spiega il sindaco della Monica.

Il tutto è stato finanziato dalla Regione Campania. L'ente Provincia ha prima coordinato la progettazione e poi curato l'esecuzione dei 34 progetti di questo vasto intervento per un importo complessivo di 89 milioni di euro. Sono 48 i comuni interessate dalla realizzazione di opere finalizzate al miglioramento delle matrici ambientali, attraverso l’implementazione dell’assetto funzionale del sistema fognario-depurativo della provincia di Salerno.

"E’ una giornata memorabile per il nostro territorio e per il nostro ambiente – sottolinea De Luca – Quando le istituzioni producono solo chiacchiere, i cittadini si allontanano. I cittadini si avvicinano alle istituzioni quando queste producono risultati che si vedono. Allora si rafforza anche la democrazia di un paese. E noi siamo un paese che da decenni produce una quantità industriale di chiacchiere e pochissime cose concrete che servono al futuro dei nostri figli. La nuova condotta sottomarina che abbiamo presentato questa mattina a Cetara, un’opera fondamentale per la tutela ambientale del mare della Costiera Amalfitana, è un esempio di cosa significa avere istituzioni che lavorano con tenacia, testa dura e producono risultati concreti" Le parole del governatore De Luca che nel corso del suo intervento ha anche dichiarato: "Nell’arco del prossimo anno e mezzo avremo la regione più ambientalmente avanzata, protetta e controllata d' Italia. Un miracolo. Passare dall'essere la regione che era conosciuta nel mondo per le montagne di rifiuti, ecoballe e mare costantemente inquinato, ad essere la regione più controllata e avanzata Italia è un miracolo"