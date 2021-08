Lavori alla rete idrica: rubinetti a secco a Salerno Ecco dove e quando mancherà l'acqua

La Salerno Sistemi Spa comunica che al fine di eseguire lavori per collegamento nuova rete idrica ed allacci in Via Tiberio Claudio Felice si rende necessario sospendere l’erogazione idrica Mercoledì 4 agosto dalle ore 09.30 alle ore 18.30, alle seguenti strade e traverse limitrofe: Via Tiberio C. Felice da incrocio con Via Mecio Gracco a Via Firmo Leonzio; Via Noce

Si avverte che, nella fase di ripristino dell’esercizio, pur in costanza dei requisiti di potabilità, potrebbe rilevarsi la presenza di acqua torbida. Il fenomeno è naturalmente superabile lasciando scorrere l’acqua dal rubinetto prima di utilizzarla. La Società si adopererà per ridurre al minimo il disagio all’utenza interessata.