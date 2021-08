Salerno, 3 murales al nuovo terminal bus di Vinciprova I temi scelti dagli artisti: tradizione, fede e rinascita

Tradizione, fede e rinascita. Sono i tre temi che hanno ispirato i writers McNeya, All Anema e Loste a cui spetterà il compito di riqualificare l’area del nuovo terminal bus di via Vinciprova a Salerno. Il progetto, promosso dal Comune di Salerno, è stato curato dai consiglieri comunali Sara Petrone e Fabio Polverino in collaborazione con l’associazione Overline di Baronissi, da anni attiva nel settore del writing italiano.

Tre gli interventi previsti che cambieranno radicalmente volto alla zona colorandola e adeguandola sempre più agli standard europei. I primi due murales saranno realizzati dal 4 al 7 agosto; il terzo ed ultimo sarà completato dopo Ferragosto (20-24 agosto).

Le firme scelte per la realizzazione delle opere rappresentano un’eccellenza del panorama nazionale: Loste, artista siciliano, è tra i principali interpreti dell’arte figurativa ed ha lavorato, oltre che in tutta Italia, anche in gran parte dell’Europa, del Brasile e del Messico. Dopo i murales realizzati a Baronissi nel corso della rassegna internazionale Overline jam, tornerà in provincia di Salerno insieme agli artisti salernitani del collettivo All Anema (già protagonisti dell’intervento SalernuM realizzato all’interno del Park Vinciprova) e al writer McNenya.