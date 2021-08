Prelievo multiorgano all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore "Gesto di amore che regala una speranza di vita ad altre persone in attesa di trapianto"

Questa notte presso l’ospedale di Nocera Inferiore è stato effettuato un prelievo di organi su un paziente di 45 anni, ricoverato giorni fa per un’emorragia cerebrale.

Dopo aver ricevuto l’assenso alla donazione da parte dei familiari, ieri era iniziato il periodo di osservazione da parte della commissione di accertamento di morte cerebrale coordinata dal dott. Massimo Petrosino e formata dai dottori De Rosa, Coppeta e Guerriero, in nottata si sono svolte le operazioni di prelievo degli organi, avvenute in constante contatto con la centrale operativa del Centro Regionale Trapianti della Campania.

Sono stati prelevati il fegato, che sarà trapiantato a Palermo, il cuore, andato ad un ospedale di Bologna, i reni e le cornee, andate a due ospedali della Campania.

Determinante, per la buona riuscita delle operazioni, è stata la perfetta sinergia fra le equipe chirurgiche, i laboratori e le tante figure professionale coinvolte nell’evento, che si è portato a termine nonostante le difficoltà legate alla gestione dell’emergenza covid, del centro vaccinale, e dovendo assicurare, nel contempo, la gestione dei pazienti acuti.

La Direzione Generale manifesta alla famiglia del donatore il proprio cordoglio per la grave perdita, unitamente alla gratitudine per la forza dimostrata in una circostanza così tragica, compiendo tale gesto di amore e solidarietà, che regala una speranza di vita ad altre persone in attesa di trapianto.