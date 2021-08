Salerno ancora senza bilancio, Agosto "chiama" il prefetto Il candidato sindaco: inadempienza che certifica il fallimento di questa amministrazione

"Il 31 maggio è scaduto il termine per l’approvazione del bilancio provvisorio 2021 e del consuntivo 2020. Il termine è stato poi differito al 31 luglio. Tale data è inutilmente decorsa e il consiglio comunale non ha approvato i documenti contabili": è la denuncia mossa da Oreste Agosto, candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative.

"Questa inadempienza attesta il fallimento dell’amministrazione comunale che ha causato una massa debitoria di natura finanziaria di ben 369milioni, a fine 2019, mentre quella complessiva era pari a 532milioni. Con le criticità del 2020 e le due ultime anticipazioni di liquidità per 68milioni, l’indebitamento globale ha verosimilmente superato il livello dei 620milioni di euro. Cifre iperboliche per una città con ridotte potenzialità economiche", l'atto d'accusa di Agosto.

"Dopo due istanze al prefetto in ordine all’attivazione del procedimento di legge, per la mancata approvazione dei bilanci da parte del Comune di Salerno, mi sono recato in prefettura per sollecitare la diffida. Ieri ho ricevuto rassicurazioni che il prefetto sta valutando le nostre istanze - fa sapere -. In ogni caso, il progressivo sfaldamento della maggioranza consiliare pone seri dubbi sulla possibilità di soluzioni condivise per decisioni rilevantissime e dimostra il tentativo di abbandonare la nave prima del disastro. Il temuto dissesto finanziario rappresenta l’ultima sventura frutto di una gestione che ha portato la città al massimo livello di degrado materiale e morale. Salerno non merita questo".