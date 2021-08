Covid a Montesano: 15 positivi in città, vaccinato più del 70% della popolazione Il numero delle persone ancora sottoposte a sorveglianza attiva per contatto diretto scende a 14

Un nuovo aggiornamento in merito alla situazione Covid in provincia di Salerno. A Montesano sulla Marcellana il sindaco Giuseppe Rinaldi ha comunicato che sono 15, attualmente, i cittadini risultati positivi al Coronavirus. Nel corso dell'ultima settimana nel come si sono registrate dieci guarigioni e sei nuovi casi di persone, prevalentemente, già sottoposte a sorveglianza attiva. "A loro gli auguri di una sana guarigione. Il numero totale delle persone ancora sottoposte a sorveglianza attiva per contatto diretto scende a quattordici. Un calo di casi positivi in questa settimana rispetto alla precedente che comunque richiede attenzione." Ha sottolineato la fascia tricolore. Procede, inoltre, la campagna vaccinale. Il numero dei vaccinati ha superato il 70% della popolazione formalmente residente: "Un numero alto e in continua crescita considerate le convocazioni alla prima dose di vaccino che si stanno susseguendo in questi giorni presso il Centro vaccinale di Sala Consilina" Conclude il sindaco Rinaldi.