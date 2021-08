Lutto nel commercio salernitano: morto Vincenzo Spirito Lo storico commerciante di via Mercanti

Lutto nel commercio salernitano, è morto Vincenzo Spirito, 87enne titolare dello storico negozio di pelletteria di via Mercanti. Inutili i soccorsi che si sono recati nel locale commerciale. I sanitari del 118 hanno inutilmente cercato di rianimarlo. Purtroppo per l'87enne non c'è stato nulla da fare. Una vita dedicata al commercio, così come i suoi familiari. I funerali si terranno domani alle 16 nella chiesa dell'Immacolata in piazza San Francesco.