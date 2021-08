Troppi topi in città: scatta la derattizzazione a Salerno, ecco quando L’intervento interesserà il Lungomare, il centro storico e le arterie principali cittadine

Dopo polemiche e segnalazioni, in vista delle alte temperature previste per i prossimi giorni, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha reso noto che è in programma, per domani 10 agosto, un intervento straordinario di derattizzazione sul territorio comunale. Una richiesta che il primo cittadino ha fatto all'Asl anche in vista della maggiore affluenza di turisti in città.

"La ditta Tineos srl ha già completato la scorsa settimana il programma ordinario messo a punto in precedenza. Nella giornata di domani, invece, gli operai focalizzeranno l'articolato intervento di derattizzazione nelle aree più critiche, come il Lungomare, il centro storico e le arterie principali cittadine." Comunica la fascia tricolore.