Movida violenta a Salerno: il sindaco incontra il questore Ficarra Più controlli in città in vista del Ferragosto

Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha incontrato questa mattina il Questore di Salerno Maurizio Ficarra per discutere, tra le altre cose, del ferimento di due giovani nelle scorse ore. I fatti si sono verificati nella notte tra sabato e domenica scorsa sul Lungomare, all'altezza della spiaggia di Santa Teresa e su Corso Vittorio Emanuele.

Ad avere la peggio sono stati un 33enne, con precedenti per droga, raggiunto da diverse coltellate e una ragazza, ferita durante un litigio all'esterno di un bar. Il giovane è ricoverato all'ospedale Ruggi D'Aragona in prognosi riservata. Le indagini intanto proseguono serrate – fanno sapere da palazzo di Città in una nota - e sono in corso accertamenti da parte della Squadra Mobile e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Sezione Volanti prontamente intervenuto sul posto. Al momento si stanno valutando tutti i possibili scenari e si stanno attenzionando alcune persone.

Nei prossimi giorni, in previsione della settimana di ferragosto, non solo saranno pianificati ulteriori servizi di controllo ma si sta valutando di suddividere la città per zone da affidare alle varie forze dell’ordine proprio per una migliore e più tempestiva risposta ad ogni emergenza. Intanto anche gli agenti della Polizia municipale stanno pattugliando il territorio in modo capillare, chiariscono dall'amministrazione salernitana.