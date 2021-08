Angri, focolaio Covid in un'industria conserviera I contagi sarebbero partiti da alcuni addetti alla manutenzione

Paura ad Angri per un focolaio Covid scoppiato in un'industria conserviera. I contagi sarebbero partiti da alcuni addetti alla manutenzione degli impianti per coinvolgere anche gli operai.

14 i positivi. Disposti tamponi di massa sul personale dell’azienda he conta 800 unità. L'Asl dovrà poi ricostruire i contatti dei dipendenti infetti. Per il momento la fabbrica è ancora aperta.