Salerno, non si ferma l'opera di pulizia e lavaggio strade "Non deve mancare anche il contributo, necessario e fondamentale, di cittadini ed esercenti"

Proseguono le operazioni di lavaggio e pulizie strade a Salerno. "Un intervento ordinario ma al tempo stesso capillare e costante" Ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli.

L'Amministrazione comunale, con un preciso cronoprogramma, sta lavorando per mantenere puliti tutti i quartieri cittadini, ma il primo cittadino ha voluto sottolineare che "Non deve mancare anche il contributo, necessario e fondamentale, dei cittadini e dei gestori degli esercizi pubblici. Solo tutti insieme possiamo mantenere pulita e bella la nostra città. Bisogna comprendere che tutti, ognuno per i propri ruoli, può combattete contro sciatteria, vandalismo e boicottaggio."