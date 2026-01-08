Identificata la donna trovata morta in una roulotte: è originaria di Battipaglia Proseguono le indagini dei carabinieri, in attesa dell'autopsia: si cerca un uomo senza fissa dimora

Il caso del cadavere in avanzato stato di decomposizione trovato in una zona decentrata di Capaccio Paestum: in attesa dell'autopsia che chiarirà le cause della morte, proseguono le indagini affidate ai carabinieri del comando provinciale di Salerno.

Gli investigatori avrebbero dato un nome alla persona deceduta: si tratterebbe di una donna di 40 anni residente a Battipaglia. Da un primo esame esterno non sono emersi segni di violenza, ma saranno gli accertamenti necroscopici a chiarire ogni dubbio.

Intanto proseguono le ricerche di un uomo, a quanto risulta senza fissa dimora, che avrebbe trascorso le ultime ore di vita proprio con la donna. I suoi documenti sono stati rinvenuti all'interno della roulotte, che è stata sequestrata dalla Procura.

L'uomo, di nazionalità straniera, avrebbe precedenti per furto e maltrattamenti.