Salerno, in Piazza Portanova torna il popolo del "no green pass" A manifestare anche chi non vuole vaccinarsi e chi arriva a dire che il virus non esiste

Cartelloni e una presenza discreta, sotto lo sguardo della polizia e della Digos ma in un contesto tranquillo, per ribadire a Salerno come altrove il "no" al green pass e a quello che ritengono un provvedimento che sa di obbligo vaccinale mascherato.

Piazza Portanova a Salerno ha ospitato ieri pomeriggio la nuova manifestazione di chi contesta la certificazione verde per svolgere una serie di attività al chiuso.

Manifestazione variegata, all'interno della quale si conciliano più anime: da chi dice no al green pass a chi invece ha spiegato di non volersi vaccinare. E non mancano i complottisti, per i quali il virus non esiste e stiamo assistendo ad un piano per diminuire la popolazione mondiale.

"No alla dittatura, vogliamo essere liberi" lo slogan più gettonato sui cartelli e nelle conversazioni di chi anche a Salerno ha deciso di scendere in piazza - come in decine di altre città d'Italia - per portare avanti la propria posizione contraria rispetto a quanto deciso dai Governi contro la pandemia.

QUI IL SERVIZIO DI OTTOCHANNEL 696 CON LE INTERVISTE