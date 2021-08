Pienone a Salerno: "Tutto esaurito nelle strutture ricettive" La soddisfazione del sindaco: "Il trend positivo continuerà nei prossimi giorni"

Sold out a Salerno per le vacanze estive. In tantissimi hanno scelto di trascorrere alcuni giorni, a cavallo del Ferragosto, nel capoluogo, soddisfatto il sindaco Vincenzo Napoli: "Tanta gente in spiaggia e nei parchi, tutto esaurito nelle strutture ricettive, pienone nei ristoranti e nei locali pubblici, visitatori nelle mostre e nei siti d'arte. Un bel Ferragosto a Salerno città bella ed accogliente. Ed il trend positivo continuerà nei prossimi giorni con un bel beneficio per l'economia locale ed il lavoro. La nostra comunità riparte alla grande valorizzando le proprie potenzialità."

Un momento di ripresa, ma l'attenzione al rispetto delle normative antiCovid rimane alta: "Grazie alle donne ed agli uomini che in queste torride giornate sono al lavoro per garantire ai concittadini, ai turisti ed ai visitatori delle giornate di piacevole relax e svago. Rinnovo a tutti l'appello a comportamenti responsabili ed al rispetto delle prescrizioni anti Covid. Abusi e violazioni saranno individuati e puniti."