Bivacchi in spiaggia a Salerno: "In un'ora rimossi 50kg di rifiuti" Un nuovo intervento di Ciccio, di Voglio un Mondo Pulito: "Da ferragosto 2021 è tutto"

Un'ora in spiaggia e 50kg di rifiuti rimossi. Questo il bilancio di Ciccio Ronca, presidente dell'associazione Voglio un Mondo Pulito, ancora una volta in prima linea a tutela dell'ambiente. Dopo i bivacchi di Ferragosto, il volontario è sceso in campo per cercare di ripulire un luogo ormai noto, la spiaggia di via Allende di Salerno. Nonostante il caldo, il ragazzo è sceso in campo per un'operazione "in solitaria". In circa un'ora sono stati rimossi 23kg di indifferenziata, 4kg di plastica, 19,1kg di vetro, 0,4kg di cicche, per un totale di 46,5kg di rifiuti rimossi.

"Da ferragosto 2021 è tutto" Ha commentato Ciccio sulla sua pagina facebook. Si tratta, infatti, per la maggior parte, di rifiuti dei tradizionali bivacchi in spiaggia. "La maggior parte erano buste con ancora avanzi di cibo, piatti e posate di plastica, poi tante bottiglie di birra. Nessun falò ancora attivo, ho trovato solo tracce di braci" Ha spiegato il volontario che, ancora una volta, si è occupato di ridare dignità al litorale cittadino, combattendo inciviltà e degrado.