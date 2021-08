Operatori sanitari non vaccinati, la Uil Fpl: "No a discriminazioni" "Comprendere i motivi della loro scelta"

Polemiche in merito agli operatori sanitari non vaccinati. La Uil Fpl Salerno si esprime in merito alla vicenda dopo aver letto, negli ultimi giorni "delle affermazioni di alcune OO.SS. riguardanti i cosiddetti ”no vax”, che per noi resta un termine inappropriato, preferiamo chiamarli "i non vaccinati”, che non trovano riscontro nello spirito sindacale della UIL FPL"

"Precisiamo che questa segreteria non ha rilasciato mai dichiarazioni a riguardo, poi riteniamo che il sindacato debba occuparsi di difendere i Iavoratori e prima di uscire con affermazioni forti che vanno a colpirli capire quali sono i motivi che hanno spinto queste persona a non vaccinarsi." Si legge nella nota del sindacato.

"Altro motivo che ci lascia perplessi sono i numeri dati dalle emittenti e dalle OO.SS. visto che esiste una privacy vorremmo capire come mai Ia Direzione ha fatto trapelare i| tutto e meno male che non sono venuti fuori anche i nomi ma possiamo aspettarci di tutto." Aggiunge la Uil FPL che esprime solidarietà nei confronti dei lavoratori: "Non conoscendo i motivi della loro sceita, chi rischia sulla propria pelle ha dei validi motivi per non vaccinarsi, e trattandosi di Operatori Sanitari, a contatto diretto con il rischio infezioni supponiamo che i motivi siano più che validi."

"Pertanto riteniamo che sia meglio che i| sindacato ritorni a fare i| sindacato e le amministrazioni non si facciano influenzare da uscite fuori luogo da non addetti ai lavori visto che in questa pandemia Ia confusione regna gié sovrana. Siamo sempre pronti a difendere tutti coloro si sentano discriminati per le proprie scelte, soprattutto finché non si saré fatta chiarezza da parte degli organi preposti". Concludono dalla Uil Fpl.