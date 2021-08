Salerno,invasione di vespe orientalis: distrutta arnia al Giardino della Minerva A raccontare quanto accaduto la consigliera Petrone: "Necessario risolvere il problema"

Il centro di Salerno invaso da "vespe orientalis". Nulla hanno potuto le piccole api dell'arnia installata al Giardino della Minerva, sono state sopraffatte dai calabroni che sono entrate nell'arnia e hanno divorato ogni cosa.

A raccontare quanto accaduto la consigliera comunale Sara Petrone, ideatrice del progetto che ha consentito di avere la casetta delle api: "Abbiamo lottato per settimane, con tutte le tecniche a nostra disposizione - scrive sulla sua pagina social la consigliera - Uno sciame che ha difeso strenuamente l'alveare e tutto ciò che vi era dentro, come abbiamo evinto dal grande quantitativo di vespe che le api erano riuscite a eliminare prima di essere sopraffatte. Api che in pochi mesi avevano iniziato già la produzione del miele, come abbiamo evinto dai telai che ieri mattina abbiamo estratto dall'arnia. Abbiamo trovato telai pieni di covate, segno di una grande produttività delle api, e ben tre celle reali predisposte per future regine."

Ma purtroppo le trappole che sono state allestite non sono state sufficienti, le vespe in zona sono troppe ed è stato impossibile contrastarle in un periodo in cui hanno già proliferato. Ma la consigliera Petrone assicura che il progetto andrà avanti: "Metteremo in campo ogni azione preventiva possibile per l'anno prossimo, per risolvere il problema per la nostra arnia, ma anche per il centro storico, ho raccolto racconti di abitanti che assistono a scene inverosimili quando, ad esempio, fanno mangiare i gatti."

Necessario individuare dove sono i nidi, o il nido gigante, per contrastare questo "squilibrio ecosistemico legato tanto al cambiamento climatico" commenta la consigliera.

Solo dopo "Le api potranno trovare una collocazione sicura nel nostro Giardino, segno di un'alleanza vincente tra uomo e api contro l'estinzione delle specie viventi."

La consigliera aggiunge: "I soldi che sono stati donati e che Fondazione Comunità Salernitana onlus custodisce per il progetto, verranno prioritariamente utilizzati per attuarlo a seguito delle nuove sfide che si sono prospettate. Un nuovo sciame verrà allevato durante questo inverno dal nostro apicoltore mentre al Giardino verranno effettuati dei trattamenti ad hoc sull'arnia acquistata. A Marzo metteremo in campo delle azioni di prevenzione nei confronti dell'eccessivo proliferare della vespa orientalis e lo sciame tornerà al Giardino sperando che i nostri occhi non vedranno mai più ciò che hanno visto in questi giorni."