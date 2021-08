Quasi il 70% dei salernitani è stato vaccinato, il sindaco: "Ma non basta" Riaprono i centri all'Augusteo e a Sant'Eustachio: "Dare nuova linfa alla campagna di vaccinazione"

Il sindaco di Salerno spinge sui vaccini. Quasi il 70% dei cittadini è stato vaccinato. "Sicuramente un ottimo risultato, frutto della buona organizzazione del servizio e della cooperazione responsabile dei concittadini - commenta la fascia tricolore - ma non basta ancora."

Necessario insistere e dare nuova linfa alla campagna di vaccinazione, anche in vista dell’avvio dell’anno scolastico e della piena ripresa di tutte le attività. "Da domani 19 agosto riapriranno i centri vaccinali all’Augusteo e S.Eustachio. Subito dopo, Matierno e Pastena. I giorni e gli orari sono programmati in funzione della disponibilita di dosi e del personale necessario all'apertura." Annuncia il primo cittadino. In particolare, secondo i dati resi noti, sono state somministrate 91.359 prime dosi e 83.169 seconde dosi.

L'appello è ancora una volta quello a vaccinarsi e a rispettare le normative antiCovid: "La vaccinazione è un'arma potentissima che abbiamo per battere il Covid insieme all'uso della mascherina ed al rispetto delle distanze fisiche - Conclude il sindaco Napoli - Ancora uno sforzo, non abbassiamo la guardia".