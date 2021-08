Salerno, Codacons: "Chi incendia deve essere condannato per disastro ambientale" "La maggior parte dei roghi, purtroppo, è di natura dolosa"

Continua a bruciare la provincia di Salerno. Nuovi e continui incendi sono stati segnalati negli ultimi giorni, non sembra arrestarsi l'ondata di roghi che sta colpendo il territorio. Pugno di ferro del Codacons che chiedere di procedere duramente contro i piromani. "La maggior parte dei roghi, purtroppo, è di natura dolosa e non effetto delle temperature seppur roventi degli ultimi giorni. - Si legge nel comunicato dell'associazione - I danni ambientali, paesaggistici e alla biodiversità causati da tali follie dureranno per anni, senza contare che con l'arrivo delle piogge torrenziali, il pericolo di valanghe e caduta massi nelle zone interessate dalle fiamme sarà maggiore, mettendo a serio rischio la vita dei residenti nelle zone limitrofe e la corretta viabilità."

"Dalla stampa apprendiamo - afferma l' Avv. Matteo Marchetti, Vice Segretario Nazionale del Codacons - che è stata arrestata una persona deferita per il reato di incendio boschivo e, laddove dovessero essere accertate le responsabilità, chiederemo alla Procura di procedere per una richiesta di rinvio a giudizio per disastro ambientale".

"Chi decide di incendiare una vasta area boschiva e compromette irrimediabilmente per anni la flora e la fauna di quel luogo è giusto che venga condannato al massimo della pena prevista per disastro ambientale - conclude l' Avv. Marchetti - Chiederemo a tutte le procure di procedere in tal senso, per il reato di disastro ambientale per cui in Campania esistono già dei precedenti".