Salerno, uffici comunali chiusi e file interminabili: "Situazione inaccettabile" La denuncia delle associazioni: "Sindaco non accenna a trovare una soluzione. Intervenga il Governo"

Disagi e disservizi agli uffici comunali di Salerno, è quanto denunciato dalle associazioni “Help Tutela e Sostegno dei Consumatori” e “Salute e Vita”, congiuntamente con il consigliere del Comune di Salerno Giampaolo Lambiase. In una nota stampa i presidenti delle associazioni e il consigliere comunale chiedono la risoluzione dei problemi a seguito di diverse segnalazione da parte dei cittadini: due, in particolare, i "gravissimi" disservizi evidenziati.

"Da un lato, la chiusura totale o parziale di tutti gli uffici comunali per mancanza di personale e, dall’altro, l’inefficienza, la disorganizzazione e la lentezza nel rilascio di documenti di riconoscimento e certificazioni anagrafiche."Si legge nella nota.

"Sebbene non sia più richiesta la prenotazione, riuscire ad ottenere un certificato in uno dei pochissimi uffici comunali aperti, resta un'impresa titanica. In una città di 130.000 abitanti, abbiamo avuto la quasi totalità degli uffici chiusi nella prima metà di agosto. La sede centrale di via Picarielli non rilascia il rinnovo della carta d’identità; dal 16 agosto, escludendo la sede di via Roma che risulta aperta le mattine ed un solo pomeriggio a settimana, la sezione di Giovi è attualmente chiusa e dal 19 agosto aprirà solo un’ora a settimana, mentre quelle di Pastena e di Fuorni risultano operative, alternandosi, la prima appena due mattine a settimana e la seconda tre, ed entrambe solo per un pomeriggio a settimana e solo per un’ora. Ricordiamo che, già ben prima della pandemia, gli uffici comunali di Fratte, Ogliara e Vestuti non sono più aperti, mentre la sede ospedaliera è chiusa per emergenza Covid-19." Spiegano le associazioni.

Una situazione "inaccettabile" in una città popolosa come Salerno. I presidenti poi incalzano: "Ed inaccettabile è un sindaco incapace di programmare un turn over e di comprendere e prevedere che i suoi impiegati sarebbero andati in pensione per anzianità, causando un danno gravissimo alla cittadinanza. A nostro avviso c’è una vera e propria violazione dei diritti personali a partire da quello costituzionale di uguaglianza per i cittadini che devono essere trattati allo stesso modo, senza alcun tipo di distinzione rispetto ad altre città dove tali inadempienze amministrative non si verificano."

"Ci è stato raccontato da una nostra associata che, recandosi all’ufficio di Pastena, nell’unico pomeriggio in cui l’ufficio era aperto dalle 16 alle 17, aveva trovato una fila interminabile: erano gli stessi cittadini che, quella mattina, avevano atteso inutilmente ed avevano preso i numeri prima della chiusura, ma in ogni caso senza alcuna certezza di poter entrare durante l’apertura pomeridiana. A questa persona, le guardie giurate hanno detto esplicitamente, e purtroppo realisticamente, che era inutile per lei attendere, perché non ci sarebbe stata possibilità di entrare quel giorno.

Un’altra testimonianza riguarda la sede di via Roma, che avrebbe un solo impiegato il quale, alle ore 11, comunicherebbe alle persone in fila che, per ogni carta d’identità da fare, impiega dieci minuti e, dunque, invita a farsi i conti di quante ne potrà fare entro le 13. Con buona pace di chi ha perso, in tal modo, inutilmente un giorno di lavoro o di ferie." Alcune delle segnalazioni arrivate.

"Alle file interminabili si associano i telefoni che squillano a vuoto: insomma, il caos più totale. Con l’aggravante di un sindaco che non accenna a trovare una soluzione. Le chiusure degli uffici comunali, infatti, hanno avuto inizio già nel corso del 2019 e sono da imputare alle cattive scelte compiute dall’amministrazione comunale, certo non al personale degli uffici pubblici (con il quale siamo solidali), ma solo ed esclusivamente alle scellerate valutazioni politiche di un’amministrazione comunale che non ha avuto l’intelligenza e la prontezza di sostituire i dipendenti comunali che andavano in pensione e, di fatto, in questo modo, ha smantellato l’ufficio anagrafe e dei servizi demografici." Aggiungono i rappresentanti delle associazioni.

"Nella prima istanza, lo scorso mese di maggio, l’appello al Ministro degli Interni è caduto nel vuoto e ci chiediamo perché non abbiamo ricevuto alcun impegno da parte del Governo, visto che sono servizi dati per conto dello Stato, tanto che la Carta di Identità Elettronica è un documento di identificazione emesso dal Viminale. - Concludono le associazioni - Riteniamo sia necessario che intervenga il Governo centrale perché, l’amministrazione del territorio, purtroppo, non è in grado di ripristinare una gestione efficace ma qualora non ricevessimo, anche stavolta, alcun riscontro da parte del Ministero degli Interni, vuol dire che c’è una complicità palese con chi, da incapace, amministra la città di Salerno, e valuteremo pertanto l’ipotesi di adire le vie legali per l’inadempienza della Pubblica Amministrazione nei doveri di trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché di richiedere un risarcimento danni e soprattutto di denunciare queste gravi violazioni alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo a Strasburgo."