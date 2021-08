Salerno, nuovi cestini per i rifiuti in città I primi dieci sono stati posizionati tra corso Vittorio Emanuele e lungomare Trieste

Attenzione alla pulizia e al decoro urbano. I dipendenti di Salerno Pulita, in sinergia con l'Amministrazione Comunale di Salerno, questa mattina hanno iniziato ad installare i nuovi cestini per rifiuti su tutto il territorio comunale.

I primi dieci sono stati posizionati tra corso Vittorio Emanuele e lungomare Trieste. Nei prossimi giorni saranno installati i portacestini tra via Roma, Cittadella giudiziaria, zona Carmine/San Francesco, Via Manzo, via SS Martiri, via Giacinto Vicinanza, via Adalgiso Amendola, via Domenico Scaramella, via Sichelmanno e via Giovanni Santoro.

"Abbiamo iniziato dalle principali strade del centro ma in pochi giorni raggiungeremo ogni punto della Città. Grazie, come sempre, a tutti i nostri dipendenti." Ha commentato il manager di Salerno Pulita, Vincenzo Bennet.

"Per l'occasione verranno collocati i bidoni di plastica anche all'interno di quei cestini già esistenti ma che nel corso degli anni si sono deteriorati" Fa sapere il primo cittadino Vincenzo Napoli.