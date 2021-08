Rimossi 100 kg di rifiuti in spiaggia:"Anche questa estate si è fatto lo schifo" Il resoconto di Voglio un Mondo Pulito: "Noi ci siamo, come sempre. Ma serve l’aiuto di tutti"

L'ultimo intervento di clean up sul litorale di Salerno dei ragazzi di Voglio un Mondo Pulito restitituisce un amaro bollettino. In "appena" 2 ore di attività in spiaggia e in "soli" quattro volontari sono stati raccolti più di 100 kg di rifiuti. Un triste rescontro di un sabato di fine agosto dove lungo la spiaggia di via Allende, ancora, sono stati trovati residui del weekend di ferragosto e materiale di pesca.

"Anche questa estate, si è fatto lo schifo" Commenta amaro il presidente dell'associazione Ciccio Ronca. Il giovane non si è mai fermato, diversi gli appuntamenti nei diversi luoghi del cuore della città organizzati anche nel corso di questa estate.

"Noi ci siamo, come sempre. Ma serve l’aiuto di tutti, non inquinate!" Aggiunge il ragazzo. Ecco quanto è stato rimosso: Indifferenziata 37Kg - Plastica 8,3Kg - Vetro 46,7Kg - Alluminio 3,7Kg - Cicche 0,2Kg - Medicinali 1,7Kg - Organico 3Kg - Totale 100,6Kg.