Salerno si prepara a San Matteo:niente processione, la Messa si sposta in piazza L'annuncio dell'arcivescovo Bellandi durante la cerimonia dell'Alzata del Panno

Ad un mese esatto dalla festa in onore del santo patrono di Salerno, San Matteo, e durante la tradizionale cerimonia che precede di 30 giorni la manifestazione, l'alzata del panno con la benedizione alla città attraverso la reliquia del braccio di San Matteo, Monsignor Andrea Bellandi, Arcivescovo Metropolita di Salerno-Campagna-Acerno, ha comunicato che la Messa del Pontificale, che si terrà nel tardo pomeriggio del 21 settembre, sarà celebrata dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato del Vaticano.

Un annuncio "dato in anteprima, che non sa nessuno, nemmeno don Michele Pecoraro". Certo una notizia importante che "colma il dispiacere per il fatto che non si potrà tenere nemmeno quest’anno la processione". I salernitani, infatti, dovranno rinunciare anche quest'anno a veder sfilare il loro santo patrono tra le strade della città a causa del perdurare della situazione pandemica da Covid-19 e con essa le norme di prevenzione.

L’Arcivescovo ha comunicato che in accordo con le autorità civili e di sicurezza pubblica si sta verificando la possibilità a che la Messa solenne in onore del Santo Patrono sia celebrata in un luogo aperto che consenta a più fedeli la partecipazione nel rispetto delle norme di sicurezza.