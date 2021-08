"Aiutatemi, donate sangue per me all'ospedale Ruggi" E' l'appello di Vincenzo Inverso, coordinatore di Italia Viva, affetto da leucemia mieloide acuta

“Vi chiedo gentilmente di venire a donare sangue presso l’ospedale di Salerno al dipartimento Trasfusionale - ha scritto Inverso - E' possibile farlo dal lunedì al venerdi mattina. Serve per me personalmente A+ indicando Ematologia Inverso, ma, conoscendo la vostra generosità, potete farlo anche se di altri gruppi sanguigni, per persone che sono qui nelle mie stesse condizioni e lottano in questo momento come me per sconfiggere questa brutta bestia che è la Leucemia Mieloide Acuta". E' l'appello a mezzo social di Vincenzo Inverso, coordinatore di Italia Viva, ex consigliere comunale di Battipaglia e componente del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. Inverso lotta da tempo lotta contro la leucemia mieloide acuta. Inverso ha poi voluto ringraziare la dottoressa Bianca Serio, il dottor Roberto Guariglia, il Primario Selleri, gli infermieri, gli Oss, il reparto tutto di Ematologia Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, "per l’eccellenza, l’impegno straordinario e quotidiano che mettono con tutto loro stessi".