Salerno, la flotta dell’Emiro Padre del Qatar ospite al Marina d’Arechi I 7 yacht arrivano nel capoluogo dopo aver toccato il porto di Marina di Camerota

Ancora tanta curiosità per la flotta di 7 yacht dell’emiro del Qatar, da qualche giorno in crociera tra le meravigliose acque delle coste campane. Ieri, Hamad Bin Khalifa Al Thani, emiro del Qatar dal 1995 al 2013 prima di lasciar il posto al figlio Tamim bin ?amad Al Thani, è sbarcato al porto di Marina di Camerota. Con i suoi 7 yacht era stato, prima, a anche a Ischia. Ad attenderlo al porto di Marina di Camerota, la capitaneria di porto, carabinieri e polizia.

Oggi, la banchina dedicata ai superyacht del port village di Salerno Marina d’Arechi ha accolto la flotta composta dalle sette bellissime imbarcazioni dell’Emiro Padre del Qatar e del suo entourage. Su tutti spicca il mega yacht Um Alhoul, imponente panfilo bianco di 72 metri.

"Il suo design, molto innovativo e fuori dal comune, certamente non passa inosservato. Molto attente le misure di sicurezza per tutelare la privacy agli illustri ospiti - sottolineano dal Port Village - Con elevati standard di qualità e sicurezza, Marina d’Arechi può ospitare imbarcazioni fin oltre i 100 metri di lunghezza, consentendo alla città di Salerno di inserirsi in questo esclusivo circuito dello yachting internazionale".