Vaccini, Salerno città a un passo dall'immunità di gregge I dati comunicati dall'Asl: immunizzata il 74% della popolazione

Salerno città è a un passo dall'immunità di gregge. A comunicare i dati è proprio il responsabile della campagna vaccinale dell'Asl Arcangelo Saggese Tozzi che ha chiarito anche come vi sia stato nell'ultima settimana un incremento. “Abbiamo raggiunto 720mila adesioni, diecimila adesioni in più in soli sette giorni, c'è una certa ripresa del coinvolgimento da parte della popolazione. Possiamo dunque dire – chiarisce Saggese Tozzi - che siamo al 91% della possibilità di raggiungere l'immunità di gregge. Siamo al 75% della popolazione vaccinabile, al 68% della popolazione generale.

Con dei picchi importanti nella città di Salerno dove sulla popolazione generale su tutti gli abitanti, anche la quota che non può essere vaccinata, abbiamo raggiunto il 74%, quindi possiamo dir di essere già all'immunità di gregge”. Intanto proseguono le iniziative per dare uno sprint alla campagna vaccinale. Diversi gli open day in programma, sabato 29 ci sarà una giornata dedicata proprio all'ospedale Ruggi D'Aragona di Salerno, 450 le inoculazioni previste.

L'Asl Salerno chiarisce che domani si riprenderà anche con i camper nelle località turistiche, sarà la volta di Pisciotta. Tra le ipotesi possibili anche dei truck vaccinali all'esterno degli istituti scolatici nelle prossime settimane. Lo scopo è mettere al più presto in sicurezza la scuola per scongiurare la didattica a distanza.